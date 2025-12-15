<p>Aus buchhalterischen Gründen können ab heute (15. Dezember) und bis Montag, 26. Januar 2026 keine Gutscheine für das Frauennacht-, das Senior*innen- und das Taxi für Menschen mit Beeinträchtigung eingelöst werden. Ab 26. Januar 2026 werden die Gutscheine für die noch im Jahr 2025 sowie im Januar 2026 getätigten Fahrten entgegengenommen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225777633-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>