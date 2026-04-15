<p>Aufgrund der Gedenkveranstaltung, die am 30. April vor dem Stadttheater stattfindet, gelten am obengenannten Tag von 10 bis 11:30 auf dem Theaterplatz ein Fahrverbot und von 10 bis 12 Uhr im Rennweg (im Teilstück zwischen der Hausnummer 2 und der Hausnummer 18 – Auf- und Abladezone) ein Parkverbot mit Zwangsabschleppung - ausgenommen Fahrzeuge des Heeres.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225795695-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>