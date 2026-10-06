<p>Die Stadt Meran kann in den kommenden Jahren auf eine bedeutende finanzielle Unterstützung des Landes Südtirol für die Modernisierung und Weiterentwicklung ihrer Sportinfrastruktur zählen. Im Rahmen eines Treffens mit dem Landeshauptmann Arno Kompatscher und dem Ressortdirektor für Sport Alexander Gruber Ende September erhielten Bürgermeisterin Katharina Zeller und Vizebürgermeister sowie Finanzstadtrat Nerio Zaccaria die Zusage für Landesbeiträge in Höhe von insgesamt über 20 Millionen Euro.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225827638-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>