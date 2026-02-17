<p>Im Zuge des Maßnahmenpakets für eine saubere Naherholungszone und saubere Bachufer wird am Montag, 23. Februar, die Räumung von unerlaubt aufgestellten Strukturen und gelagerten Gegenständen wie Gartenbänken, Stühlen und Liegen aus Plastik sowie von unerlaubt angebrachten Überdachungen entlang des orographisch linken Uferbereichs der Passer veranlasst.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225785997-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>