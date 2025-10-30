<p>Das Komitee des Musikerviertels organisiert - mit Unterstützung des Referats für die Beziehungen zu den Stadtvierteln, unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Meran und in Zusammenarbeit mit dem Verein Zeitfabrik eine dem Meraner Bildhauer Umberto Volante (1925-2016) gewidmete Freiluftausstellung. Die Eröffnung findet am Donnerstag, 6. November 2025, um 15 Uhr statt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225771245-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>