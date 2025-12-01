<p>"Lass uns gemeinsam das Stadtviertelkomitee wiederaufbauen": Das ist das Motto des Informationsabends, den das Amt für die Beziehungen zu den Stadtvierteln der Stadtgemeinde Meran und das Promotorenkomitee am Montag, 1. Dezember um 19 Uhr in der Grundschule Deflorian in der 30.-April-Straßee 10 veranstalten. Die Wahlen sind für den 17. Januar 2026 vorgesehen. Die Kandidaturen müssen bis zum 18. Dezember 2025 eingereicht werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225776096-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>