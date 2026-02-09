<p>Kürzlich wurde in Meran ein vorgestrafter algerischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz festgenommen und zur Abschiebung ins Herkunftsland in das Abschiebezentrum in Turin gebracht. Bürgermeisterin Zeller: "Im Namen der Gemeindeverwaltung von Meran und der gesamten Stadt möchte ich meine Anerkennung für das kontinuierliche und qualifizierte Engagement der Staatspolizei zum Schutz der öffentlichen Sicherheit zum Ausdruck bringen."<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225784634-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>