<p>Die laufenden Asphaltierungsarbeiten in der Schennastraße haben zu einer Zunahme des privaten Verkehrs entlang der Dantestraße und des Winkelweges geführt, was den öffentlichen Nahverkehr behindert. Auf Antrag der SASA und in Absprache mir der Ortspolizei wurde daher die Einführung einer vorübergehenden Einbahnregelung angeordnet – ab 26. Oktober, 19:30 Uhr bis zum 8. November.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225770588-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>