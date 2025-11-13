<p>Bis zum 31. März 2026 bleibt der Wohnmobil-Service in der Reichstraße 134, neben der Q8-Tankstelle, auf reduzierten Betrieb beschränkt. Aufgrund der winterlichen Temperaturen ist es nämlich nicht möglich, Wasser zu tanken. Abwasser und Grauwasser können hingegen weiterhin entsorgt werden. Die Gemeindeverwaltung entschuldigt sich bei den Nutzer*innen für die Unannehmlichkeiten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225773498-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>