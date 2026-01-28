<p>Die Meraner Stadtregierung bekräftigt ihr entschiedenes Engagement, der wachsenden Wohnungsnot in der Gemeinde entschlossen entgegenzutreten. Bürgermeisterin Katharina Zeller: "Wir verfolgen eine klare Linie: Jeder neue städtebauliche Entwicklungsschritt muss einen Mehrwert für die Allgemeinheit schaffen, mit einer eindeutigen Priorität auf leistbaren Wohnraum.“<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225783055-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>