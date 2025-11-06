<p>Die Meraner Stadtregierung arbeitet an einer Strategie für die schnellstmögliche Realisierung neuer erschwinglicher Mietwohnungen, die insbesondere für Familien der Mittelschicht bestimmt sind. Bürgermeisterin Zeller: „Es ist unsere Pflicht, dringend einzugreifen, um den Bedürfnissen der Familien mit mittlerem Einkommen sowie Alleinstehender Rechnung zu tragen.“<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225772516-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>