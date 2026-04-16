<p>Am 18. und 19. April ist erneut eines der wichtigsten Yoga-Treffen Italiens im Kurhaus zu Gast. Zwei Tage lang wird das Kurhaus zum Treffpunkt von Masterclasses und offenen Klassen, von Konferenzen, Zusammenkünften und Aufführungen, die für alle zugänglich sind. Den Auftakt bildet am Freitag, 17. April, die Veranstaltung „Samen des Friedens“ im Kulturzentrum Mairania 857.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225796090-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>