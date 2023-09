13 Südtiroler mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet – Forderung der Schützen

Dieses Transparent war weithin sichtbar. - Foto: © fm

Ein Landesüblicher Empfang mit der Schützenkompanie von Dorf Tirol auf der Vorburg von Schloss Tirol leitete die Festveranstaltung ein. - Foto: © Land Tirol/Die Fotografen

Für ihren besonderen Einsatz um das Gemeinwohl wurden auf Schloss Tirol insgesamt 47 Persönlichkeiten – darunter 13 Südtiroler - mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirols ausgezeichnet. - Foto: © Land Tirol/Die Fotografen

Aus Südtirol geehrt wurden:, Ulten/St. Nikolaus, Verdienste um die Pfarre und die katholische Erwachsenenbildung;, Ahrntal/Luttach, Soziale Verdienste um die Inklusion von Menschen mit Behinderung;, Eppan, Verdienste um die Entwicklungszusammenarbeit in Ländern des Südens;, St. Martin in Thurn, Verdienste als Kulturaktivist sowie Verfasser zahlreicher Texte und Veröffentlichungen in ladinischer Sprache;, Meran, Verdienste in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales und Heimatpflege in Meran;, Mühlbach, Verdienste als Notfallseelsorgerin und um die kulturellen Belange in Mühlbach;, Kaltern, Verdienste um die Weiter- und Erwachsenenbildung in Südtirol;, Sarntal, Verdienste um den Landesrettungsverein Weißes Kreuz;, Bozen, Verdienste um die Anwaltschaft und Verwaltung;, Eppan/St. Michael, Soziale Verdienste um Geflüchtete und Obdachlose. Sie alle waren auf Südtiroler Seite des historischen Tirols für das Verdienstkreuz vorgeschlagen worden.Die gebürtigen Südtiroler(Meran/Stubaital),(Brixen/Absam) und(Meran/Innsbruck) erhielten ebenfalls die dritthöchste Auszeichnung des Landes Tirol, weil sie im Bundesland Tirol dafür vorgeschlagen worden waren.Weithin sichtbar war ein Transparent der Schützen in einem Weinberg neben dem Schloss. Darauf war „Ehrenamt in Südtiroler Hand“ zu lesen. „Mit dieser Botschaft wurde deutlich gemacht, dass das Thema Ehrenamt und seine Wertschätzung von großer Bedeutung sind und dringend angegangen werden sollten“, sagte Schützen-Bezirksmajor Hannes Holzner.„Die Schützen appellierten an Landeshauptmann Arno Kompatscher, nicht nur leere Versprechen abzugeben, sondern konkrete Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamts umzusetzen.“