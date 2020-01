15. Psairer Bauernmeisterschaft: „Haiziachn“ und Eisklettern in Rabenstein

Auf diesen Termin freut man sich im Passeiertal und darüber hinaus schon seit vielen Wochen. Hinter vorgehaltener Hand wird sogar gemunkelt, dass gar einige potenzielle Teilnehmer im stillen Kämmerlein ihre Arm- und Beinkraft trainieren, damit sie bei der 15. Psairer Bauernmeisterschaft in Topform antreten werden. Eine exzellente physische Verfassung – gepaart mit ungemeiner Nervenstärke – ist für jedes Team bestehend aus einem „Haiziecher“ und einem Eiskletterer auch notwendig, um am Sonntag, 26. Jänner den Kampf gegen Stoppuhr und Gegner aufzunehmen.







Der „Haiziecher“ muss bei der Psairer Bauernmeisterschaft seinen „Haizuig“, das ist der Schlitten samt Bindmaterial mit dem „Hai Piirl“ – die mehr als 150 Kilogramm schwere Heuladung auf dem Heuschlitten – über eine 400 Meter lange Strecke ziehen. Der Parcours, den die Athleten bewältigen müssen, weist zwei steile Gefälle und einige Flachpassagen auf. Vor dem Eisturm übergibt der „Haiziecher“ an den Eiskletterer, der die 25 Meter in die Vertikale in kürzester Zeit erklettern muss. Die Zeit stoppt, sobald die Spitze des Eisturms erreicht wird.Seit zwei Ausgaben dominieren Haiziecher Reinhard Graf und Eiskletterer Christof Pfitscher die Psairer Bauernmeisterschaft. Nun peilt das erfolgsverwöhnte Duo den Hattrick an. Graf und Pfitscher, die beide aus Rabenstein kommen, haben sich den Slogan „lieber Bauernmeister als Weltmeister“ auf die Fahnen geschrieben.Um möglichst gut vorbereitet an der 15. Psairer Bauernmeisterschaft teilnehmen zu können, steht der Eisturm am Vortag (Samstag, 25. Jänner) zu Trainingszwecken zur Verfügung. Ab 14 Uhr beginnt das offizielle Training. Interessierte können dann sowohl das „Haiziechn“, als auch das Eisklettern üben.Die Wettkämpfe am Sonntag starten ab 12 Uhr mit der Qualifikation. Viele strahlende Gesichter und leuchtende Augen gibt es ab 14 Uhr bei der Kinderbauernmeisterschaft, bevor um 14.30 Uhr das Super-Finale steigt und wenig später die 15. Psairer Bauernmeister gekürt werden. Einschreibungen sind bis 11 Uhr direkt vor Ort möglich.Gekürt werden im Rahmen der Psairer Bauernmeisterschaft seit Jänner 2016 auch die Besitzer der schönsten Kuh-, bzw. Ziegen- oder Schafschelle. Deshalb darf die Schellenausstellung als Teil des Rahmenprogramms auch in diesem Jahr nicht fehlen, bei der jeder Aussteller maximal drei Glocken präsentieren darf. Der Gesamtsieger nimmt – wie bereits in den vergangenen Jahren – einen Passeirer Gebirgsziegenbock mit nach Hause. Das ist derselbe Hauptpreis, über den sich auch der Sieger beim Schwergewichts-Holzziehen freuen darf – eine weitere Attraktion des Rahmenprogramms. Unter allen Ausstellern wird zusätzlich ein Schaf verlost.Für musikalische Umrahmung ist in Rabenstein genauso gesorgt, wie für die perfekte Verpflegung in der einzigen steigeisenfesten Bar Südtirols. Außerdem treten die Psairer Goaslschnöller, sowie eine Schuhplatter-Gruppe auf.

