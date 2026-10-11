<b>Herr Egger, wie geht es Ihnen nach 16 Tagen Schuften auf dem Oktoberfest?<\/b><BR \/>David Egger: Einen Kater habe ich nicht, weil ich körperlich fit bin. Etwas müde bin ich aber schon. Das Oktoberfest zieht man durch, und danach kommt die Müdigkeit. Ursprünglich hatte ich mir die Arbeit anstrengender vorgestellt, aber wir waren im Vorjahr und auch heuer ein tolles Team, das sich gegenseitig geholfen hat. Dann fallen 16 Tage durchzuarbeiten auch leichter.<?O_Fett><?_O_Fett><BR \/><BR \/><b>Wie kamen Sie zum Kellner- Job in der Ochsenbraterei?<\/b><BR \/>Egger: Um mir mein heuer abgeschlossenes Studium zu finanzieren, habe ich immer gearbeitet. Zuerst waren es kleinere Gastro-Jobs, dann war ich für ein Praktikum in Wien. Dort gibt es die Wiener „Wiesn“. Ich dachte mir: Hier könnte ich arbeiten. Also habe ich dort zweimal gekellnert. Ein Kollege arbeitete damals auf dem Oktoberfest in München, und ich bat ihn, sich zu melden, wenn irgendwo ein Platz frei werden sollte. Und er hat sich tatsächlich gemeldet, und so war ich heuer zum zweiten Mal Kellner auf der Münchner „Wiesn“. <BR \/><BR \/><b>Wie läuft ein Arbeitstag ab?<\/b><BR \/>Egger: Der Wecker klingelte meistens zwischen 7 und 7.30 Uhr, weil ich das Glück hatte, gleich neben der Theresienwiese eine Unterkunft zu haben. So war ich schnell im Festzelt. Nach den Vorbereitungen wurde gefrühstückt. Und dann ging’s los: an den Wochenenden kamen die Gäste bereits ab 9 und unter der Woche ab 10 Uhr. Mittags war tendenziell etwas weniger los als abends. Pro Tag betreuten wir heuer im Sechserteam zwei Reservierungen mit 21 Tischen und rund 170 Leuten. In erster Linie mussten wir schauen, dass alle genug zu trinken hatten. Und je mehr man verkauft hat, umso mehr verdiente man, weil es eine Umsatzbeteiligung gab.<BR \/><BR \/><b>Zahlt es sich finanziell aus, sich 16 Tage abzurackern?<\/b><BR \/>Egger: Absolut. Es lohnt sich, „Wiesn“-Kellner zu sein, denn es ist ein lukrativer, aber harter Job. Und die Leute waren auch beim Trinkgeld spendabel. Ein ungeschriebenes Gesetz unter den Kellnern lautet, dass man aber nie über den Verdienst spricht. <BR \/><BR \/><b>Was haben Sie während der 16 Tage von München gesehen?<\/b><BR \/>Egger: Eigentlich nur das Innere unseres Festzeltes. Und Bier habe ich keines getrunken, weil ich keinen Alkohol konsumiere.<BR \/><BR \/><b>Sie besitzen sicher einen Schrittzähler – wie viele Schritte kommen an einem Arbeitstag auf der „Wiesn“ zusammen?<\/b><BR \/>Egger: Im Zelt waren die Tische meines Teams in der Nähe von Küche und Ausschank, weshalb ich weniger Kilometer als andere zurücklegen musste. Das Maximum an einem Tag waren etwa 30.000 Schritte – etwas mehr als ein Halbmarathon. In den 16 Tagen kamen so viele Schritte zusammen, dass ich sieben Marathons mit jeweils etwa 42 Kilometern zurückgelegt hätte.<BR \/><BR \/><b>Wie viele Maß Bier tragen Sie auf einmal?<\/b><BR \/>Egger: Mein persönlicher Rekord liegt bei 16 Maß, im Schnitt sind es 14. Sonst habe ich beispielsweise bis zu 15 Speisen auf einem Tablett zum Tisch gebracht.<BR \/><BR \/><b>Waren wieder viele Südtiroler als Gäste auf der „Wiesn“?<\/b><BR \/>Egger: Ja, vor allem am Italiener-Wochenende. Und dank des Dialekts wird man als Kellner sofort erkannt, woher man kommt.<BR \/><BR \/><b>Muss man als Kellner auch eine dicke Haut haben, wenn die Leute angeheitert sind oder ihnen etwas zu teuer ist?<\/b><BR \/>Egger: Als Mann hat man es leichter als eine Frau. Trotzdem muss man gewissen Gästen auch Grenzen aufzeigen. Die Preise sind kein Problem: Ich habe schon jahrelange Gastroerfahrung. Normalerweise beklagen sich die Gäste über hohe Preise. Auf der „Wiesn“ ist mir das aber noch nie passiert, weil die Leute zum Fest kommen, um es zu genießen und nicht, um zu sparen.<BR \/><BR \/><b>Werden Sie auch 2027 wieder auf der „Wiesn“ arbeiten?<\/b><BR \/>Egger: Weil ich mein Studium abgeschlossen habe, bin ich nun auf Jobsuche. Ich kann mir aber gut vorstellen, 2027 wieder als „Wiesn“-Kellner zu arbeiten.