<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/1700-kilometer-und-7-laender-suedtirolerin-radelt-fuer-den-guten-zweck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hatte kürzlich darüber berichtet.<\/a> Und heute ist es so weit: Die Tour der jungen Südtirolerin führt über sieben Länder bis nach London, mit dem Ziel, am 12. September das Shooting Star Children’s Hospice zu besuchen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206723_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>„Jede Pedalumdrehung ist ein Zeichen der Hoffnung“, sagt Jasmin. „Ich möchte zeigen, wie wertvoll Gesundheit ist – und wie dringend unser Einsatz gefragt ist für jene, die nicht denselben Luxus haben.“<h3>\r\nSpenden für Kinder mit unheilbaren Erkrankungen <\/h3>Auf ihrer Radtour sammelt Jasmin Spenden für den Förderverein MOMO.<BR \/>MOMO unterstützt Familien mit Kindern und Jugendlichen in Südtirol, die an unheilbaren, lebensbedrohlichen oder lebensverkürzenden Erkrankungen leiden. <BR \/><BR \/>Der Verein steht den betroffenen Familien als verlässliche Stütze zur Seite – mit der Erstattung von Therapien, Unterkunftskosten außerhalb des Landes, psychosozialer Hilfe und erfüllten Herzenswünschen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206726_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Heidi Senoner, Präsidentin des Fördervereins MOMO, betont:<BR \/>„Jasmins Radtour ist mehr als ein sportliches Abenteuer – sie ist ein Impuls, die Botschaft der Solidarität laut und deutlich in die Welt zu tragen. Jeder Kilometer symbolisiert die Kraft, Schweres gemeinsam zu tragen, und die Spenden, die durch Ride for MOMO eingehen, investieren wir direkt in Lebensqualität, Nähe und Hoffnung für die Kinder und Familien, die unsere Unterstützung am meisten brauchen.“