Die passionierte Radlerin aus Neumarkt hat ihre Challenge „#rideforMOMO" getauft. Von Bozen geht es über sieben Länder bis nach London, wo Franceschini am 12. September das „Shooting Star Children's Hospice" besuchen möchte – das weltweit erste moderne Kinderhospiz. <BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1205475_image" /></div>
<BR /><BR />„Wenn ich auf meinem Rad sitze, spüre ich eine überwältigende Freiheit. Einen gesunden Körper zu haben ist ein unschätzbares Geschenk, das nicht allen Menschen gegeben ist ", erklärt die 26-Jährige. Diese Erkenntnis motivierte die begeisterte Sportlerin mit ihrer Aktion Kinder und Jugendliche, die gegen schwere Krankheiten kämpfen, zu unterstützen – sowie auch deren Familien.<BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1205478_image" /></div>
„Die #rideforMOMO Challenge ist mein Weg um auf die unermüdliche Arbeit des MOMO Vereins sowie des Kinderpalliativteams des Südtiroler Sanitätsbetriebes aufmerksam zu machen", sagt Franceschini.<h3>
Da sein, Zeit schenken und verlässliche Unterstützung bieten</h3>Der Förderverein MOMO widmet sich in Südtirol Kindern, Jugendlichen und deren Familien, die an unheilbaren oder lebensverkürzenden Erkrankungen leiden – eine Situation, die für das gesamte Umfeld eine enorme emotionale und organisatorische Belastung bedeutet. <BR /><BR />Rund 200 junge Menschen sind aktuell in Südtirol betroffen, Tendenz steigend. Inspiriert von der Romanfigur Momo von Michael Ende, die durch Zuhören und Zuwendung den Menschen beisteht, möchte der Verein genau das leisten: da sein, Zeit schenken und verlässliche Unterstützung bieten. <BR /><BR />MOMO setzt sich dafür ein, die Kinderpalliativversorgung im Land zu stärken, Freiwilligenarbeit zu fördern und den betroffenen Familien ein Stück Normalität sowie gesellschaftliche Einbindung zu ermöglichen. Ein langfristiges Ziel ist zudem der Aufbau eines Kinderhospizes und Palliativzentrums, das Familien außerhalb des Krankenhauses entlasten soll.<BR /><BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1205481_image" /></div>
<BR />„Der Verein setzt auf Mitgefühl, Aufmerksamkeit und ein starkes Netzwerk, um Kindern und ihren Angehörigen zu helfen. Jedes Kind verdient Hoffnung und Geborgenheit – besonders dann, wenn es am meisten zählt", betont Franceschini.<h3>
Start am Waltherplatz</h3>Am Samstag um 9 Uhr rollt Franceschini am Bozner Waltherplatz los: „Alle herzlich eingeladen, die ersten Kilometer gemeinsam mit mir zu bewältigen – je mehr wir sind, desto stärker das Zeichen, das wir gemeinsam setzen können." Bereits vor dem Start konnte die 26-Jährige 5000 Euro an Spenden für den Verein sammeln. Damit ist auf dem Weg zum Spendenziel von 10.000 Euro bereits die Hälfte geschafft.<BR /><BR />Wer Franceschini auf ihrer gesamten Reise bis nach London begleiten möchte, kann dies auf Instagram tun. Dort ist sie unter dem Benutzernamen <a href="https://www.instagram.com/jazz_gravelbliss/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">@jazz_gravelbliss</a> zu finden.