2000 Frauenbeine laufen gegen Gewalt

Ein starkes Zeichen gegen die Gewalt an Frauen setzen – dieses Anliegen des diesjährigen Frauenlaufes in Brixen motivierte auch die Girls von der Fitness-Gemeinschaft Labl in Barbian, die 4 Kilometer lange Strecke in Angriff zu nehmen. Im Bild von links: Nadia Kompatscher, Raffaela Plunger, Lisa Gasser, Johanna Rainer, Carmen Kerschbaumer, Vera Peterlunger, Sabrina Kritzinger, Marina Rabensteiner, Birgit Hofmann, Sonja Gfader und Lisa Bottene. - Foto: © sh