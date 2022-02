212.Todestag: Warum wir unser Bild von Andreas Hofer zurechtrücken sollten

Würde sich Andreas Hofer in dem verklärten Bild des Volkshelden, das bei uns weit verbreitet ist, wiedererkennen? Vermutlich nicht. Andreas Hofer, der am 20. Februar 1810 in Mantua hingerichtet wurde, war wohl eher Mensch als Held.