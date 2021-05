40 Sprengungen für 100 Meter Tunnel

Der Küchelberg-Tunnel in Meran nimmt Gestalt an. Wie viel Dynamit für das erste Stück schon explodiert ist und was der Tunnelvortrieb mit der Genueser Morandi-Brücke gemein hat, erzählt Geologe Giobbe Barovero, der für den Tunnelvortrieb verantwortlich ist. + Von Luise Malfertheiner