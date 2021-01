Diese 6 Südtiroler Campingplätze zählen zu den Top 100 in Europa

Der camping.info Award zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der europäischen Campingbranche. Grundlage der Auswertung ist die Zufriedenheit der Campingurlauber. In Summe gaben 173.000 Campinggäste 208.000 Bewertungen ab.„Der camping.info Award ist ein Publikumspreis. Es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit“, erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info mit Sitz in Berlin. „Somit haben auch kleine Betriebe gute Chancen, unter den Top 100 Campingplätzen Europas gelistet und als Geheimtipp entdeckt zu werden.“Gleich 6 Campingplätze in Südtirol schafften den Sprung in die Top 100. Das Luxury Camping Schlosshof in Lana erreichte Rang 7 und ist damit der am höchsten gerankte Campingplatz in Italien. Es zählt seit Jahren zum Spitzenfeld der besten europäischen Campingplätze. Der seit 1960 existierende Campingplatz gilt als idealer Standort für sportliche Urlauber, Erholung suchende Paare jeden Alters und Familien mit Kindern. Die Familie Lanthaler sorgt bereits in der 3. Generation für die äußerst hohe Gästezufriedenheit auf dem Campingplatz (Platzierung im Vorjahr: Europa 5, Italien 1).Den 19. Platz erreichte Camping Vidor Family & Wellness Resort und verbessterte sich damit um 10 Plätze. Camping Seiser Alm landete auf Platz 34, der Caravan Park Sexten auf Platz 40. Unter die besten 100 Campingplätze in Europa schaffte es auch Camping Arquin - Neueinsteiger (Platz 82) und Camping Moosbauer (Platz 92).Auf Platz eins der beliebtesten Campingplätze schaffte es der Campingpark Kühlungsborn aus Mecklenburg-Vorpommern. Der familienfreundliche Campingplatz verfügt über eine Fläche von 12 Hektar und befindet sich direkt am Strand der Ostsee. Auf den weiteren Plätzen folgen Camping Grubhof aus St. Martin bei Lofer (Österreich), der Rosenfelder Strand Ostsee Camping (Schleswig-Holstein) und Camping Mondseeland (Österreich).

