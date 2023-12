800 Jahre Krippe – eine franziskanische Tradition

Dem hl. Franziskus von Assisi ging es einen Monat nach der offiziellen Anerkennung des Franziskanerordens durch den Papst darum, den eigentlichen Sinn des Festes, der verlorenzugehen drohte, in Erinnerung zu rufen. Zusammen mit einem adeligen Freund bereitete er in der Einsiedelei Greccio eine Krippe vor, brachte Heu, zündete Fackeln an und führte Ochs und Esel zu dem Ort.Die Statisten des Krippenspiels waren einfache Leute aus der Umgebung – so wurden Josef, Maria, die Hirten und auch das Jesuskind sinnlich erfahr- und greifbar. Die Hl. Familie wurde zwar nicht dargestellt, ihre Gegenwärtigkeit soll aber spürbar gewesen sein.Die Franziskaner und Kapuziner waren es dann, die die Krippentradition in das historische Tirol und somit auch nach Südtirol gebracht haben.