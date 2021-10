Ab Jänner 2022 nur mehr schwarze Tattoos? Was die EU vorschreibt

„Ab 2022 gibt es keine Tattoofarben mehr in der EU! Nur ein paar Marken Schwarz sind noch übrig!!!“ heißt es in einem Posting, das auf Facebook für viel Aufregung sorgt. Tatsächlich treten ab Jänner 2022 neue EU-Richtwerte für Tattoo-Farben in Kraft. Kommt das Aus für die bunte Kunst am Körper?