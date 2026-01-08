Der „Dry January“ ist längst mehr als ein Neujahrsvorsatz. Die ursprünglich von der britischen Organisation „Alcohol Change UK“ initiierte Aktion ruft dazu auf, im Jänner vollständig auf Alkohol zu verzichten. <BR \/><BR \/>Millionen Menschen weltweit beteiligen sich inzwischen daran – aus gesundheitlichen, finanziellen oder mentalen Gründen – auch in Südtirol findet dieser Trend immer mehr Anhänger.<BR \/><BR \/><b>„Das Zellgift Alkohol ist bereits ab dem ersten Tropfen schädlich“, sagt Dr. Bettina Meraner, geschäftsführende Primarin des Dienstes für Abhängigkeitserkrankungen<\/b> – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/praevention-das-zellgift-alkohol-ist-bereits-ab-dem-ersten-tropfen-schaedlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie das ganze Interview dazu. <\/a><BR \/><BR \/><i><b>Und Sie, beteiligen Sie sich auch? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="410348" data-version="v2"><\/div><\/div>\n