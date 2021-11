Achtung! An diesen Orten lauert der Tod

Ein lautes Zischen – am Ast eines Baumes baumelt ein ganzes Nest voll giftiger Vipern: Diese Insel vor der Küste Brasiliens ist aus gutem Grund für Menschen tabu. „Snake-Island“ ist einer der gefährlichsten Flecken auf unserem Planeten. Genauso wie die ehemalige Vorzeigestadt Prypjat oder ein an sich malerischer Wald in Japan. s+ entführt Sie zu lebensgefährlichen Orten. + Von David Hofer