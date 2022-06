„Adlon oblige“ – Der Mythos Hotel Adlon „Adlon oblige“ – Der Mythos Hotel Adlon

„Adlon oblige“, also „Adlon verpflichtet“ – so lautet der Leitsatz des berühmten Hotels am Brandenburger Tor in Berlin. Es war Schauplatz für Romanzen, Tragödien und große Politik, auch finsterer Politik, in der Weimarer Republik, der Nazizeit, im real existierenden Sozialismus und im wiedervereinigten Deutschland.