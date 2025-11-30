Wie eine wertvolle Goldmünze, die mehr und mehr mit Kommerz und Kitsch zugedeckt wird und damit nur noch schwer zu finden ist: So ist es mit dem Advent. Toni Fiung lädt ein, das Original für diese besondere Zeit des Kirchenjahres neu zu entdecken. Im Podcast verrät er auch, welches persönliche Ritual er im Advent entdeckt und liebgewonnen hat. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast!<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe style="width:100%;min-width:275px;min-height:310px;max-width:475px;max-height:800px;border:0;overflow:hidden" src="https:\/\/www.podcaster.de\/simpleplayer\/?id=show~tjexf6~martins-sondertag~pod-55134598ea6b85570e159da432&v=1764240228"><\/iframe><\/div>\n