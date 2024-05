Ahrntal und Prettau: Hand in Hand für ein „Sauberes Dorf“

Verlosung und „Marende“ für alle Teilnehmer

Illegale Müllentsorgung in Ahrntal und Prettau nach wie vor ein Problem

Organisatoren bedanken sich bei fleißigen Kindern

Viele fleißige Hände trugen auch heuer wieder zu Verschönerung der Dörfer im Ahrntal , am 13. April und in Prettau , am 11. Mai dieses Jahres, bei.Tatkräftige Unterstützung entlang der Bachufer erhielt die Aktion auch von den Fischern und Feuerwehren. Als kleine Anerkennung für die Bereitschaft zur Mithilfe wurde allen Teilnehmern eine kleine „Marende“ angeboten. Außerdem wurden unter ihnen durch den Tourismusverein Ahrntal verschiedene Preise und Gutscheine verlost.Es war beeindruckend zu sehen, wie viele Dorfbewohner sich darum bemühten, ihre Abfälle fachgerecht zu entsorgen. Leider fand man auf der Aktion aber auch sehr viel illegal entsorgten oder unachtsam weggeworfenen Müll ; darunter auch sehr viele unsachgemäß entsorgte Säckchen von Hundekot.Über die heutige Presseaussendung bedanken sich die Organisatoren der Aktion Sauberes Dorf “ bei allen aktiven Mitwirkenden – speziell aber bei den fleißigen Kindern, die an den Aufräumaktionen mit beteiligt waren. „Nun kann im Ahrntal und Prettau wieder auf ein sauberes und gepflegtes Dorfbild gezählt werden.“, heißt es im Wortlaut der Organisatoren.