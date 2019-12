Album des Jahrzehnts: Helene Fischers „Farbenspiel“

Das teilte das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts am Dienstag in Baden-Baden mit. „Farbenspiel“ war demnach 15 Wochen auf der Eins, 247 Wochen in den Top 100 und zweimal hintereinander – 2013 und 2014 – erfolgreichstes Album des Jahres.





Auf Platz 2 in den Jahrzehntecharts kommt demnach „Große Freiheit“ von Unheilig, auf Platz 3 das Werk „Weihnachten“ von Helene Fischer, auf Rang 4 „21“ von Adele und auf die 5 „Best of Helene Fischer“.Der Hit des Jahrzehnts bei den Singles ist laut GfK Entertainment offiziell „Shape Of You“ von Ed Sheeran. Der Song sei im Jahr 2017 15 Wochen auf der Eins gewesen, 91 Wochen in den Top 100. Platz 2 in den Dekaden-Single-Charts erreichte der Sommerohrwurm „Despacito“ von Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (von 2017), Rang 3 „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer (veröffentlicht 2013).

dpa