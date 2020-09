Alec und Hilaria Baldwin haben ihr fünftes gemeinsames Kind

Die gebürtige Spanierin postete am Mittwoch (Ortszeit) in sozialen Netzwerken ein Foto von dem neugeborenen Jungen, den sie in ihren Armen hält, mit Baldwin an der Seite. Der Junge sei in der Nacht zuvor geboren worden. „Er ist perfekt und wir könnten nicht glücklicher sein“, schrieb die 36-Jährige dazu. Den Namen wollten sie später bekanntgeben.Auch Alec Baldwin postete das Familienbild mit dem Hinweis auf Spanisch, dass Nummer 5 da sei. Für ihn sei es schon das sechste Kind, fügte der Schauspieler hinzu.Das seit 2012 verheiratete Paar hat bereits 4 gemeinsame Kinder, Tochter Carmen Gabriela (7) und die Söhne Rafael Thomas (5), Leonardo Ángel Charles (knapp 4) und den 2 Jahre alten Romeo Alejandro David. Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger hat Baldwin Tochter Ireland (24).

dpa