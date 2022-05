Alex Gruber: „Olympiateilnahme ist mein größter Wunsch“

Hat die Pföslriep-Bahn in Deutschnofen wie kaum ein anderer im Griff: Alex Gruber. - Foto: © Miriam Jennewein

Alex Gruber kürte sich 2017 und 2019 zum Weltmeister, im vergangenen Februar in Laas holte er seinen 1. EM-Titel und gewann im abgelaufenen Winter auch erstmals den Gesamtweltcup.Im Winter ist er hauptberuflich Rodler, die restliche Zeit des Jahres arbeitet er als Zimmerer und Planer. Heute stellt er sich den Fragen der STOL-Redaktion.Süßigkeiten im Allgemeinen, vor allem aber Schokolade und Gummibärchen.Zu jung, um in Rente zu gehen.Momentan gebe ich zu viel Geld für Treibstoff aus.Auf die Galapagosinseln zu reisen. Diese Landschaft muss man gesehen haben, glaube ich.Das passiert öfters. Meistens, weil ich im letzten Moment noch was anderes machen musste.Ein fotografisches Gedächtnis zu haben.Über blöde Videos in den sozialen Medien.Wenn Leute in ihrem eigenen Bereich inkompetent sind.Bodenständig sein und bleiben.Ich glaube, dieses Gefühl hatte ich noch nie und brauche es auch nicht.Da fällt mir grad nichts ein.Mit Elon Musk.Frieden und Demokratie für alle Länder.Familie und Freunde.Der WM-Titel bei der Heimweltmeisterschaft in Latzfons 2019.An Olympischen Winterspielen teilzunehmen.Ich erinnere mich gerne an meine Reisen zurück.Hm, eigentlich nichts Spezielles.Bei den Tests in der Schule habe ich öfters geschwindelt.Schwierige Frage. Ich denke, bei der Mondlandung wäre ich gerne dabei gewesen.