Alles im Krieg verloren

Zielstrebig, kämpferisch, ironisch, patriotisch: Nataliia Rubanska ist kein klassischer Opfertyp. Und bis am 24. Februar 2022 war das Leben der 41-jährigen Ukrainerin auch im Lot. Universitätsabschluss, gute Englischkenntnisse, ein eigenes Unternehmen, das sie mit dem Exmann führte.Der Betrieb importierte Solaranlagen aus dem Westen, ein Techniker-Team montierte sie vor Ort. Nataliia hielt den Kontakt zu Kunden und Lieferanten, machte die Buchhaltung. Eine mehr als sichere Existenz in einem Land, das gerade ihrer Generation wieder einiges zu bieten hatte.Zumindest bis zum 24. Februar 2022, als Russland seinen Angriffskrieg begann und über Nacht Millionen von Menschen zu Opfern machte – auch Nataliia Rubanska und ihre Töchter Sofiia (9) und Alexandra (5).„Wir saßen in der Küche beim Frühstück, als die Nachricht zum ersten Mal im Radio lief“, erinnert sich Nataliia. „Gleich darauf riefen Bekannte und Freunde an. Sie berichteten über Militärkonvois und Raketenangriffe. Wir waren wie versteinert.“ Als die Russen kurz darauf auch Nataliias Heimatstadt Wasyliwka und die Region Saporishshja unter Beschuss nahmen, musste die kleine Familie ihr Zuhause verlassen.In ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ das Porträt der couragierten Ukrainerin.Weitere Themen im Heft: ein Interview mit Gabriele Morandell zum 40. Geburtstag der Südtiroler Volksanwaltschaft; ein Beitrag von Ernährungstherapeutin Lisa Tratter über das Fasten; einfache Ideen für lustige Faschingspartys mit Kindern.