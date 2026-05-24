Das Alpen Flair beweist jedes Jahr aufs Neue, warum es weit über die Landesgrenzen hinaus den Ruf eines sensationellen Megaevents geniest.<BR \/><BR \/>Man ruht sich aber nicht auf alten Lorbeeren aus, sondern legt jedes<BR \/>Jahr noch eine Schippe drauf, um den Besuchern einen besonderen<BR \/>Hochgenuss zu bieten, wenn diese ihre Zelte auf dem Apfelhochplateau<BR \/>aufschlagen und für 5 Tage europäisches Flair nach Natz bringen.<BR \/><BR \/>Waren in der Vergangenheit schon unzählige große internationale<BR \/>Künstlernamen im Line Up des Alpen Flair präsent, so gibt es jetzt 2026 z.B. mit dem Megastar PETER MAFFAY ein weiteres Ausrufezeichen auf der großen Alpen Stage des Festivals. Maffay spielt nicht überall, sondern sucht sich gezielt aus, auf welchen Bühnen er präsent sein will. Umso mehr freut es natürlich, dass er mit kompletter Crew für das Alpen Flair zugesagt hat und mit Sicherheit tausende von Fans mobilisieren wird, Teil des Festivals zu sein. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314858_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben dem charmanten Kultrocker liest sich das weitere Line Up aber auch wie die Creme De La Creme der Musikgeschichtsbücher. Megaparty mit den Fäaschtbänklern, den U.S. Schockrockern von Ice Nine Kills (inkl. ihrer großen Horrorshow), Eisbrecher, Unantastbar, die Kastelruther Spatzen und natürlich die Lokalmatadoren von Frei.Wild.<BR \/><BR \/>Die Running Order liest sich wie aus einem Guss und verspricht einen<BR \/>sicheren Ausverkauf der begehrten Tickets weit vor Beginn des Festivals.<BR \/>Hier wird einfach wie vom Alpen Flair gewohnt jedes Musikgenre bedient<BR \/>und jeder Musikliebhaber kommt voll auf seine Kosten.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="ScyziweD"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Auch das Rahmenprogramm verspricht neben Musik auch weitere starke Eindrücke zu vermitteln, die bei den Besuchern hängenbleiben werden und Südtirol hautnah erleben lässt.<BR \/><BR \/>Die traditionelle Warm Up Party in den Natzner Dorfgassen findet wie<BR \/>gewohnt am Mittwoch, den 17.06.2026 statt und ist kostenfrei für jeden.<BR \/><BR \/>Tickets inklusive Tagestickets für das Alpen Flair Festival vom 17. – 20. Juni 2026 ohne Versand- und Verkaufsgebühren gibt es online bei:<BR \/>- <a href="https:\/\/shop.alpen-flair.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">shop.alpen-flair.com\/tickets<\/a><BR \/>- Hardtickets im Rookies & Kings Store in Brixen