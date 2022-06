Alpen werden grün: Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Alpen werden grün: Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?

Die Gletscher schmelzen ab, Bäume und andere Pflanzen klettern nach oben: Vom All aus lässt sich bereits beobachten, dass die Alpen „zuwachsen“. Das gab es übrigens schon in der Erdgeschichte. Also kein Grund zur Panik, ja vielleicht sogar eine erfreuliche Entwicklung? + Von Michael Eschgfäller