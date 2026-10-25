Gernot Paulmichl wurde im Alter von sechs bis acht Jahren vom damaligen Ortspfarrer im Pfarrhaus wiederholt missbraucht. Unter den Folgen leidet er für den Rest seines Lebens. Wie ihn dieses Verbrechen aus der Bahn geworfen hat, aber auch wer und was ihm in seinem Leben hilft, das erzählt er im Podcast. <BR \/><BR \/>Hier geht es zu einem Gespräch mit einigen Aussagen, die aufrütteln und auch verstören: <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=a30cbd27-d36a-4da7-8104-74171660121a&v=1792751095" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/><b>Notfall- und andere Hilfskontakte<\/b><BR \/><BR \/>Psychologisches Krisentelefon 24\/7<BR \/><BR \/> Grüne Nummer 800 101 800, zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar, richtet sich hauptsächlich an Menschen in existenziellen Krisensituationen. <BR \/><BR \/><BR \/>Caritas Telefonseelsorge <BR \/><BR \/>Telefon: 0471\/052 052 (rund um die Uhr) <BR \/>Online: www.telefonseelsorge.bz.it, Mailberatung (rund um die Uhr), Chatraum (Mo bis Do von 18 bis 21 Uhr) <BR \/><BR \/><BR \/>Psychologische Dienste (zu Bürozeiten) <BR \/><BR \/>Bozen: 0471\/435001 <BR \/>Meran: 0473\/251960 <BR \/>Bruneck: 0474\/586220 <BR \/>Brixen: 0472\/813100 <BR \/><BR \/><BR \/>Im akuten Notfall: Notrufnummer 112 <BR \/><BR \/>Oder begeben Sie sich zur Notaufnahme eines Krankenhauses (Bozen, Meran, Brixen und Bruneck). Dort besteht rund um die Uhr ein psychiatrischer Bereitschaftsdienst. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Weitere Anlaufstellen für betroffene Menschen und Angehörige: <BR \/><BR \/>https:\/\/www.suizid-praevention.it\/ <BR \/>https:\/\/www.dubistnichtallein.it\/