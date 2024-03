Altrei ist die kinderfreundliche Gemeinde 2024

Die Gemeinde Altrei ist die 37. Gemeinde, die diese begehrte Auszeichnung entgegengenommen hat. Was zeichnet Altrei besonders aus? Laut VKE ist es der langjährige Einsatz zur Verbesserung und Erneuerung des Freiflächenangebotes für Kinder und Jugendliche sowie die Realisierung einer großzügigen Freizeitanlage am Ortsrand. DieInvestitionen in diesen Bereichen seien für eine so kleine Gemeinde außergewöhnlich hoch und unterstreichen die langfristige Ausrichtung in Richtung Kinder- und Familienfreundlichkeit, betont die seit 50 Jahren bestehende Vereinigung in ihrer Begründung.In Altrei gibt es unter anderem 4 Kinderspielplätze, einen Pausenhof, einen Kindergarten mit bespielbaren Freiflächen und einem Ballspielplatz, die attraktive Erholungszone „Sandegg“ mit Spielgeräten, einer anspruchsvollen Balancier- und Kletteranlage sowie einer Kneippanlage, den Sagenweg, eine 7-wöchige Sommerbetreuung, einen Schulacker und ein Baumfest.VKE-Landeschefin Franca Riesch De Pasquale gratulierte dem Altreier Bürgermeister Gustav Mattivi zur Auszeichnung. Er und seine Gemeindeverwaltung wollen sich auch nicht auf den Lorbeeren ausruhen und haben bereits Pläne, um Altrei noch kinderfreundlicher zu machen.