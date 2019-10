Am 19. Oktober in Bozen: Gefirmtenfest 201

„Gefirmtenfest – on fire“ ist ein gemeinsames Projekt des Amtes für Schule und Katechese, von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ), der Katholischen Jungschar Südtirols (KJS) und des Ufficio pastorale giovanile.





Bei diesem Fest werden die Gefirmten in einer großen Gemeinschaft das Gefirmt-Sein mit ihren Patinnen und Paten feiern und gemeinsam mit Bischof Ivo Muser und den Firmspendern den Geist der Firmung lebendig werden lassen. Eingeladen sind alle, die seit dem 21. Oktober 2018 gefirmt worden sind. Es werden rund 500 Personen erwartet.„On fire 2019“ findet am kommenden Samstag, 19. Oktober, in Bozen statt: Nach einer gemeinsamen Einstimmung ab 14.30 Uhr am Pastoralzentrum und das Hören von Zeugnissen, folgt der Gang in den Dom, wo das Abendlob mit dem Bischof geplant ist. Anschließend klingt das Fest bei einem Umtrunk im Innenhof des Pastoralzentrums aus.

