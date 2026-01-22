Bewertet werden Choreografie, Kostüm Musikinterpretation und Botschaft des Auftrittes sowie der Kontakt zum Publikum. Der zweite Wettbewerb ist dem Thema „Beauty Queen“ gewidmet. Hier zählen die Schönheit des Kostüms, in Harmonie mit der Besonderheit der Perücke oder der Kopfbedeckung ebenso, wie die perfekte Schminke. Die internationale Jury besteht aus sechs Drag Queens und Museion-Direktor Bart van der Heide. Karamela in Drag und der Magier Peter Orlando stimmen das Publikum vor den Wettbewerben, die von 19 Uhr bis ca. 22.30 Uhr dauern, ein. Dazwischen gibt es Drag- Shows der Jurymitglieder.