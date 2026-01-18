Judith Sitzmann hat in München Agrarwissenschaften und in Brixen Theologie studiert. Sie weiß viele Fakten zur Lage des Planeten – und sagt, warum Christinnen und Christen da nicht wegschauen dürfen, sondern mutig anpacken sollen. Denn Schutz der Schöpfung ist keine Nebenbeschäftigung, sondern hat viel mit dem Glauben zu tun. <BR \/><BR \/>Hier geht es zu einem erfrischenden und ermutigenden Podcast!<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=1db9f5cd-2f58-4321-abb8-99ca68fbb767&v=1768470080686" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n