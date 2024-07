Wenn an diesem Samstag am Brunecker Rathausplatz der Volks-Rockn-Roller Andreas Gabalier auf die Bühne tritt, dann steht eine garantiert ganz vorne in der ersten Reihe – mit einem Lächeln und leuchtenden Augen: Sandra Mair (27) aus Glurns. Sie bezeichnet sich selbst als „größter Gabalier-Fan Südtirols“.