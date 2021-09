Angelika Stuefer: die weite Welt entdecken

Beruflich hat Angelika Stuefer heuer ein neues Kapitel aufgeschlagen. Seit Anfang des Jahres ist sie Direktorin des Vereins für Kinderspielplätze und Erholung (VKE). Privat hingegen ist alles beim Alten geblieben. Denn wenn sie nicht gerade arbeitet, tut sie seit jungen Jahren nichts lieber, als in der großen, weiten Welt unterwegs zu sein – zwischen Kolumbien und Nepal – und bleibende Eindrücke zu sammeln. Mehr über die Südtiroler Weltenbummlerin erfahren Sie im neuen „Dolomiten-Magazin“, Ihrem Freizeit-Magazin.Dort finden Sie außerdem Südtirols größtes Fernsehprogramm mit täglichen Streamingtipps sowie viele interessante Beiträge. Die Reportage etwa berichtet über die neue Ausstellung „TECHNO“ im Bozner Kunstmuseum Museion. Es geht dabei um kollektiv erlebte Freude, Erschöpfung und kalkulierte Befreiung, eben um eine Musikrichtung, die das Leben und die soziale Ordnung im 21. Jahrhundert erfasst hat – auch bei uns in Südtirol. Gäste des neuen „Dolomiten-Magazins“ sind Altlandeshauptmann Luis Durnwalder, der Schauspieler Günther Götsch, der musikalische Klangkönig Sting, Schlagerstar Wolfgang Petry und der Südtiroler Musiker Fortune Cookie alias Joachim Planer. Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung auf den Piz Duleda in Gröden ein, Georg Oberrauch empfiehlt eine Etappe des Südtiroler Jakobsweges von Klausen über Villanders nach Klobenstein und bei Essen & Trinken präsentiert Helmut Bachmann regionale Genüsse mit ganz viel Geschmack. Zudem gibt es Sonderseiten zum Thema „Gesunder Schlaf“ und „Star der Woche“ ist schließlich der deutsche Komiker, Schauspieler und Entertainer Hape Kerkeling.Und nicht zu vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es jedes Mal mit einem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

