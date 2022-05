ANGER: „Aufregung ist Teil unserer Arbeit“

Julian Angerer und Nora Pider von ANGER. - Foto: © P. Oberhuber/Ch. Popodi

Zusammen haben Julian Angerer und Nora Pider schon große musikalische Erfolge verbuchen können: ANGER sicherte sich 2020 den renommierten FM4-Award bei den Amadeus Austrian Music Awards und ist mittlerweile fester Bestandteil der Wiener Musikszene.Derzeit arbeiten ANGER an ihrem neuen Studioalbum Meer.Ibuprofen 400 beim geringsten Schmerz.Am Land leben.Proberaum/Studios. In Wien, alles leider sehr überteuert.Einen größeren Kleiderschrank kaufen.Weil Julian nie rechtzeitig fertig ist.In der Zeit reisen.Beim „Halt mal kurz“ spielen mit den friends.Mit fehlendem Respekt.Law of attraction (Gesetz der Anziehung).Bei einer überlebten Skitour mit Plank und Ivan.Während der Pandemie.Brian Eno und Rick Rubin.Den Kapitalismus abschaffen und mit einem gerechten System ersetzen, wo es allen bedingungslos sehr gut geht.Auf die Musik.Aufregung ist Teil unserer Arbeit.Internationaler Durchbruch mit ANGER.Unser erstes Date.Die Pandemie.Beim Siedler von Catan mit den friends.Beim Bau der Cheops-Pyramide.