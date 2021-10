Anna Stürz Köhl: „Man muss wach bleiben“

Für den Termin mit der „Südtiroler Frau“ im Seniorenheim von Deutschnofen hat sich ’s „Plottn-Nannel“ in die helle Stube im zweiten Stock fahren lassen. Seit einem üblen Sturz im Haus vor sechs Jahren sitzt Anna Stürz Köhl im Rollstuhl. Beim Unfall hat sie ihr linkes Auge verloren, und auch das Hören schafft ihr zunehmend Probleme. So fragil die kleine Frau körperlich wirkt, so klar und scharf sind ihre Gedanken und Ansichten. „Das Interesse für Politik und Weltgeschehen wird einem in die Wiege gelegt“, sagt die Seniorin und hebt dabei mahnend den Zeigefinger. „Man hat es, oder man hat es nicht.“Schon früh begann Anna Stürz Köhl sich parallel zu ihren Aufgaben als Hausfrau und Mutter sozial zu engagieren. 1951 kam sie zum KVW, saß später auch im Ausschuss. „Ich habe mich gerne für andere Menschen eingesetzt und bin gern mit ihren Ansuchen und Anliegen nach Bozen gefahren.“ Dass sie vielen Menschen im Dorf half, hat sie bekannt gemacht und schließlich dazu animiert, als erste Frau überhaupt für den Aldeiner Gemeinderat zu kandidieren.Das Geheimnis ihres langen Lebens und ihrer geistigen Frische: „Was einem der Herrgott mitgibt, das muss man nutzen. Gaben, die man hat, muss man einsetzen. Man muss wach bleiben, aufmerksam sein und mit der Zeit gehen.“In der Ausgabe vom 15. Oktober veröffentlicht die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ ein Porträt von Anna Stürz Köhl.Weitere Themen im Heft: Wissenschaftlerin Martina Schraudner erklärt die Chancen und Risiken der Digitalisierung; Primar Dr. Christian Wenter spricht über die Bedeutung der Grippeimpfung im heurigen Winter; Bäuerin Martina Maria Irsara erzählt Geschichten rund um das „Krautmochn“; Details über die neue Aktion der Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ auf der „Biolife“.

mc