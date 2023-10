Annemarie Augschöll Blasbichler: Von der Geschichte lernen

Viel zu schmale und selbst für Grundschulkinder ausgesprochen unbequeme Holzbänke, Schiefertafeln und Kreidestumpen, aber auch Tintenfässer und Griffeln, vergilbte Wandbilder und verstaubte Fibeln: Im zweiten Stock des ehemaligen Missionshauses in der Brixner Regensburger Allee wurde ein historisches Klassenzimmer eingerichtet.Die Sammlung an Möbeln und didaktischen Materialien stammt aus verschiedenen Südtiroler Schulen. Annemarie Augschöll Blasbichler führt durchs Haus. Nur ein Stockwerk tiefer ist in einem Vorlesungssaal die Dauerausstellung zum Thema „Südtirol und seine Schulen im 20. Jahrhundert“ untergebracht. Beide – das kleine Schulmuseum und die Ausstellung – sind Teil des Forschungs- und Dokumentationszentrum zur Südtiroler Bildungsgeschichte, das an der Fakultät für Bildungswissenschaften angesiedelt ist. Und beide tragen die Handschrift der Bildungshistorikerin aus Villanders.In ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht die „Südtiroler Frau“ ein Porträt von Annemarie Augschöll Blasbichler.ein Interview mit Ulrich Seitz, Präsident der Südtiroler Alzheimerstiftung zum Thema „Gewalt in der Pflege“; Trixy von Pretz spricht über die Erfahrungen beim Seminar für trauernde Eltern, das „Frauen helfen Frauen“ seit 1992 veranstaltet; in ihrer Rubrik „Grün & Kraft“ schreibt Hindegard Kreiter über die kleine „Salzapotheke“, die jeder zu Hause hat.