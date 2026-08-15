Die Ansichtskarte aus Papier ist schon fast ein Gegenentwurf zur schnellen digitalen Kommunikation. Eine Nachricht über das Smartphone ist in Sekunden am Ziel, eine Karte benötigt Tage. Aber gerade diese Langsamkeit macht ihren Reiz aus. <BR \/><BR \/>Hinter jeder handgeschriebenen Karte stehen eine bewusste Auswahl, ein persönlicher Text und der Weg eines kleinen Stücks Papier durch die Welt. Ihre Geschichte erzählt deshalb nicht nur von einem Kommunikationsmittel, sondern auch vom Wandel der Gesellschaft, vom Beginn des Tourismus und von der Sehnsucht der Menschen nach Nähe über Entfernungen hinweg.<BR \/><BR \/> Die Geschichte der Ansichtskarte beginnt nicht mit einem Urlaubsgruß vom Meer oder einer romantischen Stadtansicht. Ihre Wurzeln reichen zurück in eine Zeit, in der Bilder eine besondere Bedeutung hatten: Bereits im 15. Jahrhundert wurden kleine Karten mit religiösen Darstellungen verschenkt. Sie dienten als Glücksbringer oder Andachtsbilder und vermittelten ihre Botschaft vor allem Menschen, die nicht lesen konnten.<BR \/><BR \/>Im 18. Jahrhundert entwickelte sich in Europa eine neue Kultur des Kartenaustauschs. In Frankreich wurden kunstvoll gestaltete Visitenkarten populär, in England aufwendig verzierte Valentinskarten. Sie verbanden erstmals stärker Bild und persönliche Botschaft – ein Prinzip, das später für die Post- und Ansichtskarte entscheidend wurde. <h3>\r\nPostkarten: Schnell und billig<\/h3>Im 19. Jahrhundert veränderte die Industrialisierung Europa grundlegend. Die Eisenbahn verkürzte Reisezeiten, der Handel nahm zu und immer mehr Menschen zogen in die Städte. Gleichzeitig wuchs das Bedürfnis nach einer schnellen und günstigen Form der schriftlichen Kommunikation. Ein Brief war aufwendig und teuer, ein Telegramm dringenden Nachrichten vorbehalten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1346643_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bereits 1865 schlug der preußische Generalpostdirektor Heinrich von Stephan ein „offenes Postblatt“ vor: Mitteilungen sollten auf einer Karte ohne Umschlag verschickt werden. Der Vorschlag wurde jedoch abgelehnt. Viele Zeitgenossen empfanden eine offen lesbare Nachricht als ungehörig und sahen das Briefgeheimnis gefährdet. Auch gesellschaftliche Vorbehalte spielten eine Rolle: Eine kurze Nachricht auf einem offenen Stück Papier erschien vielen zu nüchtern und respektlos.<BR \/><BR \/>Den entscheidenden Impuls gab der österreichische Volkswirt Emanuel Herrmann. In einem Artikel vom 26. Jänner 1869 schlug er eine kostengünstige Karte für kurze Mitteilungen vor. Die österreichische Post griff die Idee auf und setzte sie noch im selben Jahr um. Und so wurden am 1. Oktober 1869 die ersten „Correspondenzkarten“ verkauft.<BR \/><BR \/> Schon nach vier Wochen ging das millionste Exemplar über den Ladentisch. Die Karte war schlicht: eine vorgedruckte Anschriftseite und Platz für wenige Zeilen. Gerade diese Einfachheit traf den Nerv einer immer mobiler werdenden Gesellschaft, die trotz wachsender Entfernungen mit Familie und Freunden verbunden bleiben wollte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1346646_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde aus dem Nachrichtenmittel ein Massenphänomen. Die Postkarte wurde zum Begleiter des Tourismus, zum Sammelobjekt, zum Zeitdokument einer sich rasant verändernden Welt. Mit der Gründung des Allgemeinen Postvereins 1874, später Weltpostverein, wurde der grenzüberschreitende Versand durch einheitliche Regeln deutlich einfacher. Damit begann die weltweite Verbreitung der Postkarte.<h3>\r\nDie Geburt der Ansichtskarte<\/h3>Die eigentliche Revolution begann Anfang der 1870er-Jahre, als Druckereien Karten mit Stadtansichten, Landschaften und Sehenswürdigkeiten gestalteten. Aus der reinen Mitteilungskarte wurde die Ansichtskarte. <BR \/><BR \/>Das passte zum Zeitgeist: Reisen wurde populärer, die Eisenbahn machte entfernte Regionen erreichbar, Kurorte und Seebäder entwickelten sich zu beliebten Zielen. Die Ansichtskarte wurde zum Beweis der eigenen Reise: „Ich bin hier gewesen.“ Gleichzeitig brachte sie Bilder von Orten nach Hause, die viele Menschen selbst nie besuchen konnten.<h3>\r\nFarbe! Die Technik macht's möglich<\/h3>Der Erfolg der Ansichtskarte wäre ohne Fortschritte der Drucktechnik kaum denkbar gewesen. Besonders die Chromolithografie ermöglichte detailreiche und farbige Darstellungen in großen Auflagen. Zunächst dominierten gezeichnete Ansichten und dekorative Illustrationen, bald kamen fotografische Motive hinzu. Die ersten fotografischen Karten waren häufig schwarz-weiß und wurden teilweise von Hand koloriert.<BR \/><BR \/> Einen bedeutenden Fortschritt brachte das Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte Photochrom-Verfahren. Der Schweizer Lithograf Hans Jakob Schmid perfektionierte bei Orell Füssli ein Verfahren, mit dem Schwarz-Weiß-Fotografien farbig reproduziert werden konnten.<BR \/><BR \/>Plötzlich wirkten die Bilder fast wirklicher als die Wirklichkeit: Flüsse blauer, Himmel dramatischer, Landschaften idyllischer. Die Ansichtskarte zeigte damit nicht nur die Realität – sie schuf eine idealisierte Vorstellung von ihr.<BR \/><BR \/>Die große Zeit der Ansichtskarte fiel mit dem Aufstieg des modernen Tourismus zusammen. Neue Bahnlinien erschlossen Gebirge, Küstenregionen und Kurorte. Die Karte war preiswert, leicht zu transportieren und verband Erinnerung mit Kommunikation. „Gruß aus …“ wurde zum Symbol dieser Epoche. <BR \/><BR \/>Die Karten zeigten Sehenswürdigkeiten, Hotels, Promenaden und Landschaften und wurden damit teilweise zu Werbeträgern ganzer Regionen.<BR \/><BR \/>Ein besonders berühmtes Motiv wurde der Eiffelturm. Zur Weltausstellung 1889 in Paris, bei der das Bauwerk erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde, entstanden zahlreiche Karten mit dem neuen Wahrzeichen. Der französische Graveur Charles Libonis entwarf Ansichten des Turms, die Besucher direkt vor Ort erwerben und verschicken konnten. Der Eiffelturm wurde damit nicht nur ein architektonisches Symbol der Moderne, sondern auch eines der erfolgreichsten Ansichtskartenmotive seiner Zeit.<h3>\r\nAnsichtskarten-Manie um 1900<\/h3>Um die Jahrhundertwende erreichte die Beliebtheit der Ansichtskarte einen Höhepunkt. Zwischen etwa 1885 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs wurden weltweit Milliarden Karten produziert und verschickt. In Europa entwickelte sich eine regelrechte Sammelleidenschaft. Menschen tauschten Karten, organisierten Sammlertreffen und bewahrten ihre Schätze in Alben auf. Viele Karten wurden sogar direkt für Sammler produziert und nie verschickt.<BR \/><BR \/>Auch die Industrie reagierte: In Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Ländern entstanden große Kartenverlage. Fremdenverkehrsorte entwickelten eigene Serien, um Besucher anzulocken.<BR \/><BR \/>Die Gestaltung der Ansichtskarte veränderte sich Anfang des 20. Jahrhunderts. Zunächst war die Rückseite ausschließlich für die Adresse vorgesehen, während die Nachricht auf der Vorderseite neben dem Bild Platz finden musste. Mit der Einführung der geteilten Rückseite änderte sich das. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1346649_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Großbritannien führte sie 1902 ein, Frankreich 1904, Deutschland 1905 und die USA 1907. Rechts standen nun Adresse und Briefmarke, links blieb Platz für persönliche Worte. Damit erhielt die Postkarte ihre bis heute bekannte Form.<BR \/><BR \/>Besonders während der Kriege zeigte sich die historische Bedeutung der Post- und Ansichtskarten. Schon im Deutsch-Französischen Krieg 1870\/71 wurden Feldpostkarten genutzt, um Soldaten und Familien zu verbinden. Im Ersten Weltkrieg nahm ihre Bedeutung weiter zu: Millionen Karten wurden zwischen Front und Heimat verschickt. Die kurzen Nachrichten waren sachlich, hoffnungsvoll oder voller Sorge und sind heute wichtige persönliche Zeugnisse dieser Zeit.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1346652_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem Ersten Weltkrieg verlor die Postkarte langsam ihre Rolle als dominierendes Kommunikationsmedium. Neue technische Entwicklungen wie Telefon und später Radio veränderten die Art, wie Menschen Informationen austauschten. Dennoch blieb die Ansichtskarte ein fester Bestandteil des Reisens.<BR \/><BR \/>Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Ansichtskarte mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und dem zunehmenden Urlaubstourismus eine neue Blüte. Die Menschen reisten wieder häufiger, und aus den Ferien gehörte eine Karte nach Hause für viele selbstverständlich dazu. Grüße von der italienischen Riviera, aus den Alpen oder von deutschen Urlaubsorten wurden zu kleinen Botschaftern des persönlichen Erlebnisses.<h3>\r\nSchreiben, frankieren, abschicken<\/h3>Mit dem digitalen Zeitalter schien die Zukunft der Postkarte zunächst unsicher. Fotos werden via WhatsApp schnell verschickt, Urlaubsbilder direkt in soziale Netzwerke hochgeladen. Dennoch hat die Karte überlebt. Weltweit, so Schätzungen, werden jährlich noch Hunderte Millionen verschickt – doch vom einstigen Massenkommunikationsmittel ist sie zu einem kleinen, persönlichen Stück analoger Kommunikation geworden. Denn: Sie muss ausgewählt, beschrieben, frankiert und verschickt werden. Und genau dies macht sie ganz besonders sympathisch und wertvoll. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1346655_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Apropos wertvoll. Manche Karten sind tatsächlich Vermögen wert. Eine von Maler Franz Marc gestaltete Postkarte mit einem grün-weißen Pferd wurde 2019 für 781.000 Euro versteigert; eine 1918 an Guillaume Apollinaire adressierte Karte mit einer eigenhändigen Zeichnung Pablo Picassos kam 2015 für 166.000 Euro unter den Hammer. Die Karte kam übrigens als „unzustellbar“ an den Absender zurück. <BR \/><BR \/>Weitere spektakuläre Beispiele: Die berühmte „Penny Penates“ von 1840 gilt als älteste bekannte Postkarte und wurde 2002 für fast 40.000 Euro versteigert; eine Karte des Titanic-Passagiers Richard William Smith, die er nur wenige Tage vor der verhängnisvollen Jungfernfahrt abschickte, wurde 2024 für etwa 21.000 Euro verkauft. Smith überlebte das Unglück nicht.