Anton Algrang hat sein Hobby zum Beruf gemacht

Foto: © mag_mm(monika.miuzzo)

Schlosser und Werkzeugbauer – diesen Beruf hatte der aus St. Georgen bei Bruneck stammende Manfred Anton Algrang (56) gelernt. Doch je länger er als solcher tätig war, umso weniger gefiel ihm der Job. Und so wagte er mit 25 einen Riesenschritt, von dem ihm viele abrieten: Er machte sein Hobby zum Beruf, schrieb sich in die Schauspielschule in Berlin ein – und ist heute ein bekannter Darsteller, der schon mit Hollywoodgrößen wie Tom Cruise zusammenarbeiten durfte. Mehr über Anton Algrang erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols umfangreichstes Fernsehprogramm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um Musical-, Konzert- und Kabarettveranstaltungen im Herbst in Südtirol.Gäste im neuen „Dolomiten-Magazin“ sind die talentierte Ahrntaler Köchin Tina Marcelli (In Frage gestellt), der stellvertretende Covid-Einsatzleiter Südtirols, Dr. Patrick Franzoni (Sonntagsfrühstück), der britische Rockmusiker Yungblud (Musik) sowie die Vinschger Gruppe Oberwind (Schneidig & Schnulzig). Hanspaul Menara lädt zu einer Tour auf der Plose (Brixner Höhenweg) ein und bei Essen & Trinken mit Helmut Bachmann geht es um selbst gemachte „Fertigprodukte“.„Star der Woche“ ist schließlich Désirée Nosbusch, die als Kriminalpsychologin Cathrin Blake im „Irland-Krimi: Familienbande“, unserem „Film der Woche“, am Donnerstag, 29. September (Das Erste/ARD, 20.15 Uhr) in große Schwierigkeiten gerät.