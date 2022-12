Archäologischer Fund am Lodner: Die ältesten Knochen Südtirols

Benno Baumgarten ist Vize-Direktor des Naturmuseums. - Foto: © Massimo Morpurgo/NMS

Benno Baumgarten: Es sind nur Knochen und keine Mumien. Beim Ötzi sind auch Feuchtteile erhalten geblieben – bei den Steinböcken nicht. Knochen sind sehr resistent. Wenn sie nicht zerschlagen oder von einer Lawine vertragen werden, können sie sehr lange erhalten bleiben. Auf dem Plateau am Lodner war es zudem kalt. Ideale Bedingungen für die Konservierung.Baumgarten: Vermutlich schon. Es gab aber schon Funde mit ähnlich alten Überresten. Zum Beispiel die Elchschaufeln auf der Seiser Alm und im Gadertal. Das Besondere ist, dass die Knochen der Steinböcke im Hochgebirge gefunden wurden. Normalerweise werden sie von dort vertragen.Baumgarten: Er hat einen gewissen Seltenheitswert, da es ein Höhenfund ist und die recht selten sind, weil die Knochen oft von den Gletschern vertragen werden. Man sollte die Knochen deswegen auch aufbewahren. Fragen zu diesem Fund werden vielleicht erst in Zukunft auftauchen. International hat er vielleicht aber wenig Bedeutung.Baumgarten: Die Steinböcke wurden vermutlich von einem Blitz getroffen. Das ist die plausibelste Erklärung, da Herden im Gebirge auch heutzutage von Blitzen getroffen werden. Nicht vorstellbar ist eine Lawine, ein Steinschlag oder eine Krankheit. Wieso sollten sich die Steinböcke da oben sammeln, nachdem sie krank geworden sind?Baumgarten: Zuerst muss man erforschen, um was für Tiere es sich handelt und wie sie genetisch beschaffen waren. Außerdem wird die Todesursache ermittelt und geschaut, ob Menschen mit den Tieren in Kontakt waren.Baumgarten: Doch! Aber vielleicht war es eine andere Rasse.