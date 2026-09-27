Unter dem Motto „einfach.gemeinsam.sein“ öffnet das frühere Widum und alte Schulhaus von Aschbach seine Türen für Kindergärten sowie Grund-, Mittel-, Fach-, Berufs- und Oberschulen. Dabei geht es aber nicht nur um fachliches Lernen: Man möchte Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit fördern, soziales Lernen ermöglichen sowie Kindern und Jugendlichen Erfahrungen mit der Natur, dem Handwerk und ihrem Lebensraum geben. Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam Lösungen zu finden, eigene Fähigkeiten zu entdecken und Gemeinschaft zu erleben, sind zentrale pädagogische Ziele. Das altehrwürdige Gebäude in Aschbach und seine Umgebung bilden den idealen Lern- und Erfahrungsraum dafür.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365174_image" \/><\/div>\r\nDass es diesen Ort heute gibt, ist der Gemeinde Algund und vielen engagierten Menschen zu verdanken: Über 300 Schülerinnen und Schüler der Landesberufsschule Luis Zuegg in Meran haben ihn über mehr als zehn Jahre mit ihren Lehrkräften und mit Unterstützung von Patenbetrieben saniert und neu belebt. Vor drei Jahren wurde die „werkSTOTTschual“ dann offiziell eröffnet. Um diesen Lernort auf ein langfristig tragfähiges Fundament zu stellen, wurde der Förderverein „werkSTOTTschual Aschbach“ unter Präsidentin Dagmar Morandell vom Bildungsverbund Burggrafenamt gegründet. Ihm gehören Schulen und Kindergärten des Bezirks an. Susanne Fabi und Bettina Fleischmann haben die Koordination übernommen. <BR \/><BR \/>Die Finanzierung kommt von der Stiftung „perspektiven-lernen“: Sie übernimmt die Fahrt mit der Seilbahn – denn nach Aschbach geht es für die Klassen nur schwebend hinauf –, die Tagessätze für das Haus und die Kosten für externe Experten. Die „werkSTOTTschual“ ist als Selbstversorgerhaus konzipiert: Neben einer Küche und Gemeinschaftsräumen stehen auch eine Werkstatt und verschiedene Materialien für Lern- und Gruppenarbeiten zur Verfügung. Für mehrtägige Aufenthalte gibt es mehr als 20 Schlafplätze. So können Klassen nicht nur einen halben oder ganzen Tag in Aschbach verbringen, sondern auch mehrere Tage dort zusammenleben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365177_image" \/><\/div>\r\n„Die Idee hinter der ‚werkSTOTTschual‘ ist, dass Lehrer mit ihren Klassen nach Aschbach kommen und die Zeit gemeinsam vor- und auch nachbereiten“, erklärt Koordinatorin Fleischmann. Und wer ein Thema vertiefen möchte, kann dafür zusätzlich einen Experten einladen. „Die Klasse muss sich organisieren – vom gemeinsamen Nach-Aschbach-Kommen über das Kochen bis hin zum Unterricht.“<BR \/><BR \/>„Wir haben bereits zahlreiche Experten, mit denen wir zusammenarbeiten“, sagt Fabi. Gleichzeitig sei man offen für weitere Menschen, die ihre Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen möchten. „Besonders wichtig ist, dass uns die Aschbacher akzeptieren – und das ist gelungen“, betont sie. Und damit das auch so bleibt, gibt es Regeln – vom Grüßen im Dorf bis zur Nachtruhe.<BR \/><BR \/> Fabi und Fleischmann haben bereits viele neue Ideen und Projekte im Kopf, mit denen der Lernort weiterentwickelt werden soll. Die gute Auslastung der „werkSTOTTschual“ im Herbst begrüßen die beiden Koordinatorinnen. Sie sind aber auch auf der Suche – und zwar nach Möbeln, vor allem nach alten Stühlen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365180_image" \/><\/div>\r\n„Seit Frühjahr laufen die Anmeldungen für die Schulen und Kindergärten im Bezirk – ab jetzt sind sie auch für Bildungseinrichtungen von außerhalb des Burggrafenamtes möglich“, erklärt Dagmar Morandell. „Die ‚werkSTOTTschual‘ ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: Mit dem Zug von Meran aus und anschließend mit der Seilbahn ist man schnell dort.“ <BR \/><BR \/>Dankbar ist sie für die gute Zusammenarbeit mit der Stiftung „perspektiven-lernen“ unter Direktorin Angelika Griessmair. „Sie garantiert die finanzielle Basis für die außerschulischen Lernorte in Südtirol“, sagt Morandell, die dazu einlädt, die von Schülerinnen und Schülern des Gymme Meran erstellte Homepage des Vereins zu besuchen.<BR \/><BR \/>Mehr Infos auf <a href="https:\/\/www.fv-werkstottschual-aschbach.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/www.fv-werkstottschual-aschbach.it\/">www.fv-werkstottschual-aschbach.it<\/a>.