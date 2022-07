Es ist ein interessantes Phänomen, das der Psychotherapeut und Sexualberater Michael Peintner in seiner Praxis beobachtet: Auch in Südtirol leben immer mehr Menschen polyamourös, oder die entdecken dieses Beziehungsmodell für ihre Zukunft. Auf s+ erklärt Peintner, wo der Unterschied etwa zu einer offenen Ehe oder einer Affäre liegt und wie solche Beziehungen konkret aussehen. + Von Michael Peintner

Auch in Südtirol: Liebesbeziehung mit mehreren Menschen

Ein neues Lebensmodell? Auch in Südtirol leben Menschen polyamourös, also in einer Liebesbeziehung zu mehreren Personen. - Foto: © Shutterstock