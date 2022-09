Auf in ein neues Fußball-Jahr

In Zusammenarbeit mit der „Dolomiten“-Sportredaktion unter der Leitung von Andreas Vieider bringen wir in der Radius-Sport-Ausgabe „Fußball 2022/23“ wiederum eine umfangreiche Vorschau zur neuen Saison und berichten ausführlich über alle Südtiroler Mannschaften.Wer macht in der Oberliga das Rennen? Hält Naturns in der Landesliga dem Druck des Favoriten stand? Wer mischt in den unteren Ligen vorne mit? Und wie ist es um den Damenfußball in Südtirol bestellt?Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir auf den Grund. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder alle Spielpläne zum Herausnehmen. Viel Spaß bei der Lektüre der mittlerweile 13. Ausgabe des Fußball-Radius, heute in Ihren Dolomiten!